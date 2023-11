Łukaszenka: Mówiłem, Wołodia, posłuchaj mnie, człowieka doświadczonego

W piątek media przywołują fragmenty wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki z przemówienia, które wygłosił do pracowników elektrowni atomowej i mieszkańców Ostrowca.

Łukaszenka wyraził przekonanie, że Ukraina pozostanie w rosyjskiej strefie wpływów, a w oczach Waszyngtonu Kijów już schodzi na dalszy plan. Białoruski prezydent twierdził też, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się przygotowywać do opuszczenia kraju. Przekonywał też jakoby na początku wojny ostrzegał Zełenskiego: "Wołodia, posłuchaj mnie, człowieka doświadczonego. Trzeba dobrze przemyśleć, zanim włączysz kraj w tę czy inną przygodę".

Łukaszenka twierdzi, że przywołał w tym kontekście zakończoną wycofaniem się misję Amerykanów w Afganistanie.

USA pomagają Ukrainie

Choć w kręgach decyzyjnych i opiniotwórczych w Stanach Zjednoczonych toczą się ożywione dyskusje na temat zakresu pomocy, to Ukraina nadal może liczyć na wsparcie największego światowego mocarstwa.

W piątek Pentagon ogłosił kolejny – 50. Już pakiet sprzętu militarnego dla Ukrainy. Amerykanie wyślą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. rakiety do systemów NASAMS, HIMARS, amunicję artyleryjską, pociski przeciwpancerne TOW, Javelin i AT-4, miny przeciwpiechotne Claymore, ciężarówki i sprzęt zimowy.

Wartość tego pakietu broni i sprzętu sięgnie 425 mln dolarów.

Łukaszenka o stosunkach z Polską i Litwą

Podczas wspomnianego spotkania Łukaszenkę zapytano także o ewentualność odbudowy stosunków z Polską i Litwą. Pytanie padło w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich na Litwie oraz październikowych wyborów w naszym kraju.

Pytający chcieli wiedzieć, czy Litwini potrafią wynieść do władzy ludzi, którzy nie będą "tańczyć jak Waszyngton i Bruksela zagrają".

Polityk odpowiedział twierdząco. – Odbudujemy relacje z Litwą i z Polską. Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. (...) Polacy, oni nigdzie się nie wybierają. Główną zasadą jest to, że z sąsiadami nie można żyć źle. Zawsze mówię, że sąsiedzi są od Boga, nie wybieramy ich – dodał.

Łukaszenka przyznał, że są "nieporozumienia" i "kłótnie". – To mija z czasem. Przyjdą czasy, gdy będziemy żyli z nimi jak zawsze żyliśmy, łącznie z czasami sowieckimi – powiedział.

