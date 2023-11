Rotacyjnie. Wszyscy się zmieszczą

"PILNE! Powoli przeszła mi euforia ze zwycięstwa nad PiSem. Czas oczekiwać od polityków spełnienia obietnic. Niestety to co słyszę, nie napawa mnie to optymizmem. Moje oczekiwania główne to: kwota wolna od podatku do 60 tys., babciowe, in vitro, aborcja do 12 tyg., kredyt 0 %, powrót handlu w niedziele, skończenie z wycinką drzew, urlop dla przedsiębiorców: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne. Poczekam" – pisze sprawiający wrażenie lekko zirytowanego „Koneser Unii Europejskiej”.

"Nikt Ci tyle nie da, ile polityk przed wyborami obieca" – pisze jakby rozczarowany „Wolność Słowa”, publikując nagranie z wywiadem z polityk opozycji tłumaczącą, że wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy, czy kwoty wolnej od 60 tysięcy jest w zasadzie nierealne.