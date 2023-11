Wschodnie przestępstwa

Nielegalna migracja stwarza poważne problemy – o tym wie już cała zachodnia Europa. Nie chodzi tu tylko o problem z brakiem asymilacji czy z niechęcią do podejmowania pracy przez ludzi przesyłanych przez przemytników łodziami na kontynent, choć to też niebagatelne wyzwania w dłuższej perspektywie. Mocny obraz tych problemów zarysowała Katarzyna Tubylewicz w reportażowej książce o Szwecji pt. „Moraliści”. Warto posłuchać Szwedów, którzy po latach migracyjnej polityki mają już dość obcych, którzy nie zamierzają dostosowywać się do norm kulturowych i prawnych ich ojczyzny. Mocnym głosem mówią w książce zwłaszcza osoby, które zajmują się opieką nad migrantami.

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z migracją jest wzrost przestępczości. Do pewnego momentu stanowiło to nawet tabu – wystarczy wspomnieć zmowę milczenia niemieckich mediów na temat molestowania kobiet podczas imprez sylwestrowych w tym kraju. Dziś jednak nikt się z tym nie kryje. Szwedzki premier Ulf Kristersson zapowiedział, że do walki z gangami na pomoc policji zostanie skierowane wojsko. Obiecał też reformę kodeksu karnego, tak by przestępcy obcokrajowcy „byli wydalani do swoich ojczyzn”.