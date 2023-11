Barwy sprawiedliwości

Uczciwy, acz gnębiony przez wielką korporację biały przedsiębiorca pogrzebowy (gra go Tommy Lee Jones) szuka pomocy u wpływowego, bogatego prawnika, który potrafi zdziałać cuda i który ma jeszcze jedną wielką zaletę: jest czarnoskóry. Wszystko bowiem wskazuje na to, że sprawę rozstrzygał będzie sąd w jednym z hrabstw południa, gdzie ani sędzia, ani ławnicy biali nie są. No i jak tu walczyć o sprawiedliwość?