Cena prywatności

Jak poinformowała firma Meta, dostęp do tych platform bez reklam od listopada wymaga wykupienia abonamentu, którego koszt wynosi 9,99 euro (równowartość ok. 44,6 zł) miesięcznie za dostęp na komputerach osobistych lub 12,99 euro (ok. 58 zł) za mobilny dostęp do Facebooka i Instagrama na urządzeniach na systemach iOS lub Android.