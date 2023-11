Volvo XC40 Recharge Twin Motor

Na szczęście menedżerowie „szwedzkiej Tesli” nie popełnili błędu, który wciąż się zdarza niektórym producentom na niezwykle konkurencyjnym rynku e-samochodów. Marketingowcy Volvo nie muszą więc próbować przekonywać kierowców, że jeśli realny zasięg nowego auta wynosi nieco ponad 200 km, to jest to dobry wynik – nikt nie kupuje bowiem nowego auta po to, aby ciągle myśleć o kompromisach i z duszą na ramieniu sprawdzać w aplikacji, gdzie są ładowarki.