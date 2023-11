Hołd moskiewski na Zamku Królewskim

W królewskiej karecie jechał hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski w otoczeniu ok. 60 senatorów, za nim chorągwie wojskowe, rotmistrzowie i porucznicy, a wśród nich kolejny pojazd. W nim zaś stary człowiek w szacie ze złotogłowiu, z kołnierzem wysadzanym klejnotami, w wysokim szłyku, czyli futrzanej czapie. Był to sam car moskiewski Wasyl Szujski, złożony z tronu rok wcześniej i przywieziony do Rzeczypospolitej, a pozostali to jego dwaj bracia – Dymitr i Iwan.

Orszak zatrzymał się przed Zamkiem. Tutaj w Sali Senatorskiej, na piętrze, przed połączonymi stanami, to znaczy izbami – senatorską i poselską – Szujski złożył hołd królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu Zygmuntowi II Wazie.