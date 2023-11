SIOSTRY GOTUJĄ | Pomysł na przygotowanie kaszotta nawiązuje do włoskiej potrawy risotto, robi się to dokładnie tak samo z użyciem warzyw i bulionu warzywnego i gotuje się na wolnym ogniu, co jakiś czas dodając wspomniany bulion do osiągnięcia gęstej, ale kremowo-aksamitnej konsystencji.

Wybierać powinniśmy kasze, które zawierają sporo błonnika, bo on sprawia, że kaszotto ugotujemy w idealnej konsystencji. Kasza pęczak to królowa kasz. Zawiera najwięcej błonnika pokarmowego i według nas idealnie nadaje się na kaszotto, to całe ziarna jęczmienia jedynie pozbawione łuski. Można ją długo gotować, a i tak zachowa swoje prozdrowotne właściwości, których przecież ma bardzo wiele.