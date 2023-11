Przekorne stworzenia

Otóż chętnych na bycie marszałkiem Sejmu jest tylu, że normalnie to się ich wszystkich na fotelu usadzić nie da, ale niestety trzeba, żeby koalicja z powodów ambicjonalnych nie rozpadła się przed sklejeniem. Stop. Objawił się więc pomysł genialny: aby się taki narodził, który by wszystkim dogodził. Stop. Tak się narodził Marszałek Rotacyjny, czyli twór stały, czyli zmienny. Stop. Znaczy będą się panowie z różnych partii co jakiś czas na tym stanowisku zmieniać i wszyscy chyba będą zadowoleni. Stop.