Rzecznik IPN: Dla większości Polaków działalność IPN ma znaczenie

DoRzeczy.pl: Według najnowszego sondażu United Surveys zaledwie 23 proc. ankietowanych twierdzi, że rząd powinien zlikwidować IPN. 64,7 proc. odpowiada „nie”, a "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 12,2 proc. Czy są państwo zadowoleni z takiego wyniku?

Dr Radał Leśkiewicz: Wynik tego badania sondażowego pokazuje, że dla zdecydowanej większości opinii publicznej działalność Instytutu Pamięci Narodowej ma znaczenie. Tym samym badania dotyczące historii Polski w XX wieku, rozliczanie zbrodni systemów totalitarnych, poszukiwanie ofiar obu tych systemów, upamiętnienie w sferze przestrzeni publicznej, a także działalność edukacyjna spotykają się z życzliwym przyjęcie i merytorycznie są oceniane dobrze.

To dla nas ogromne wyróżnienie, że tak wielu respondentów pozytywnie ocenia IPN, bo tak traktujemy wyniki tych badań. Brak zgody na likwidację IPN-u to także ocena naszej dotychczasowej, 23-letniej działalności i służby dla państwa polskiego. Chciałbym podkreślić, że IPN jest instytucją państwa polskiego, niezależną od bieżącej polityki i od tego, kto Polską rządzi. Soje badania naukowe i inne działania prowadzimy w sposób transparentny, rzetelny i jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy, w sposób bezkompromisowy. Te wyniki badań są dla nas wyznacznikiem i drogowskazem, by dalej w taki właśnie sposób realizować nasze działania określone ustawą o IPN.

Czy uważa Pan, że może zostać podjęta próba likwidacji IPN-u? Czy IPN w nowej kadencji Sejmu może stać się przedmiotem debaty politycznej?

Od samego początku IPN był solą w oku środowisk postkomunistycznych, lewicowych, które od momentu pojawianie się idei powołania Instytutu były mu przeciwne. Warto przypomnieć weto prezydenta Kwaśniewskiego do ustawy o IPN. W zależności od tego, kto rządził, pojawiały się sugestie domagające się likwidacji lub przekształceń IPN-u. W pierwszym okresie funkcjonowania IPN-u, gdy rządziło SLD, mieliśmy szereg batalii o budżety roczne, które pozwoliłyby nam na normalne funkcjonowanie. Mam nadzieję, że dyskusja o przyszłości IPN-u, będzie miała charakter merytoryczny, będzie bazowała na faktach, ocenie naszych dokonań, a nie przesłankach politycznych.

Wszystkich tych, którzy chcą likwidacji IPN-u, zachęcam do lektury chociażby informacji rocznych o działalności Instytutu, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Tam można przeczytać, jak wiele działań zostało przeprowadzonych przez IPN przez ostatnie 23 lata. Jesteśmy gotowi do merytorycznej dyskusji. W mojej ocenie funkcjonowanie IPN to polska racja stanu, to niezwykle ważny urząd państwa polskiego, ale także wyjątkowa instytucja w skali Europy i świata. Nie ma takiej drugiej instytucji jak IPN. Bez wątpienia jej likwidacja byłaby ze szkodą dla wszystkich tych, którzy żyją w Polsce teraz, ale i dla przyszłych pokoleń.

Czytaj też:

Prof. Chwedoruk: Mateusz Morawiecki walczy o polityczne życieCzytaj też:

Rzymkowski: Resort edukacji to będzie papierek lakmusowy dla nowej ekipy