Balcerowicz o pomysłach KO: To ma być programu rządu?!

Przewodniczący PO Donald Tusk zaprezentował podczas wrześniowej konwencji najważniejsze postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej. – Dzisiaj jesteśmy w Tarnowie. To tu rozpoczynamy ten wielki finał, który nazwaliśmy "100 konkretów na 100 dni" – powiedział Tusk. Jak dodał, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to w ciągu 100 dni "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

Wśród zaprezentowanych przez lider PO postulatów znalazły się m.in. 1500 złotych podwyżki dla nauczycieli, zwolnienie z podatku emerytur w wysokości do 5000 złotych, odblokowanie pieniędzy z KPO, finansowanie zabiegów in vitro z budżetu państwa oraz tzw. babciowe.

Balcerowicz: To ma być program?!

Rozczarowania propozycjami KO nie kryje jednak sympatyzujący z opozycją były wicepremier Leszek Balcerowicz.

"Przeczytałem materiał PO "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Zawiera wiele szczegółowych obietnic, a milczy w sprawach zasadniczych: stanu gospodarki po PiS, skąd wziąć pieniądze, co zrobić, by nasza gospodarka nie wpadła w stan bliski stagnacji. To ma być programu rządu?!" – napisał ekonomista.

We wcześniejszym wpisie Balcerowicz podkreślał natomiast, że składanie przez polityków obietnic nierealnych lub omijających koszty "to wyraz niekompetencji lub nieuczciwości".

"A próba realizacji takich obietnic, gdy dochodzi się do władzy, świadczy dodatkowo o braku odpowiedzialności za kraj. Popatrzcie na gospodarczą klęskę Argentyny" – podkreślał.

Kto premierem? Prezydent zdecydował

Prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje ze wszystkimi formacjami politycznymi, które wprowadziły do Sejmu 10. kadencji swoich posłów. Po rozmowach głowa państwa poinformowała, że jest dwóch kandydatów na stanowisko premiera – Mateusz Morawiecki i Donald Tusk.

W poniedziałek w mediach społecznościowych szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek przekazał, że prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego. Wieczorem głowa państwa wystąpi w orędziu telewizyjnym.

