"Niemcy nie powinny ignorować własnych interesów". Berlin wciąż odmawia Ukrainie

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że kwestia przekazania Ukrainie rakiet manewrujących Taurus nie jest pilna, ponieważ rakiety te "nie zmienią reguł gry” w wojnie z Rosją.

Podczas konferencji NATO Talk w Berlinie Pistorius powiedział, że nie sądzi, aby rakiety tego typu doprowadziły do rewolucji na polu walki. Rząd Olafa Scholza konsekwentnie odmawia wysłania tej broni na ukraiński front. Szef niemieckiego MON zauważył, że nie może jeszcze ogłosić żadnych szczegółów w sprawie Taurusów, a Niemcy "nie powinny ignorować własnych interesów”.

– Rząd musi sprawdzać każdy etap dostawy systemów uzbrojenia, a decyzje nie są podejmowane łatwo. ATACMS, który przekazały USA, ma zasięg 160 km, Taurus ma zasięg 500 km, to zupełnie inny system – stwierdził Pistorius i jednocześnie podkreślił, że dziś Niemcy są drugim po USA dostawcą broni na Ukrainę.

Rakiety dla Ukrainy

Niemiecki rząd znajduje się ostatnio pod coraz większą presją w związku z przekazaniem Ukrainie rakiet manewrujących Taurus. Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jaeger powiedział, że rząd w Berlinie dał jasno do zrozumienia, że nie będzie obecnie dostarczał Kijowowi rakiet tego typu.

Jednocześnie Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział, że Ukraina jest gotowa zaakceptować niechęć Niemiec do przekazania tej broni, jeśli w zamian otrzyma więcej systemów obrony powietrznej.

Tymczasem rząd Stanów Zjednoczonych, po wielu tygodniach zwlekania, ostatecznie zgodził się przekazać Kijowowi rakiety ATACMS.

O dostarczenie ATACMS-ów władze w Kijowie prosiły Waszyngton od wielu miesięcy. USA do tej pory nie wyrażały na to zgody, tłumacząc swoją decyzję dwoma przyczynami: obawą, że Ukraina użyje tych rakiet do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej oraz bezpieczeństwem własnych rezerw.

