Tusk czy Morawiecki? Polacy wskazali, kogo powinien wybrać prezydent

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej wskaże polityka, któremu powierzy misję stworzenia rządu. Poinformował o tym szef jego gabinetu Marcin Mastalerek.

"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" – napisał Mastalerek na portalu X.

Prezydent wybierze kogoś z dwójki polityków: Mateusza Morawieckiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Donalda Tuska, który jest wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Polacy wskazali Tuska

Pracownia United Surveys zapytała Polaków, komu Andrzej Duda powinien powierzyć misję stworzenia rządu. Wyniki sondażu jednoznacznie wskazują, że tym politykiem powinien być Donald Tusk.

43,6 proc. respondentów wskazało lidera opozycji jako tego, który powinien zostać desygnowany na premiera. 21,4 proc. ankietowanych uważa, że misję stworzenia rządu powinien otrzymać Mateusz Morawieckiego. Co ciekawe, 28,4 proc. badanych wskazało innego polityka. 6,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób w dniach 3-5 listopada 2023 roku metodą CATI&CAWI.

Wyniki wyborów

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

