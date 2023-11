Czaputowicz: PiS przegrało przez prezydenta Dudę

W rozmowie na antenie Radia Zet Czaputowicz odniósł się do zapowiedzianego na godz. 20 orędzie prezydenta. Andrzej Duda ma ogłosić decyzję dot. wskazania polityka, któremu powierzy misję formowania rządu.

– Myślę, że prezydent zapowie mianowanie premierem Mateusza Morawickiego. Tak mi się wydaje, bo jest w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba mieć świadomość, że to w zasadzie dzięki prezydentowi PiS przegrało wybory, bo gdyby nie skierował wniosku ws. KPO do Trybunału Konstytucyjnego, to te pieniądze by napłynęły. Inaczej by wyglądała ta kampania i po prostu PiS miałoby otwartą drogę do zwycięstwa – przekonuje były minister spraw zagranicznych.

"Prezydent chce iść na rękę PiS-owi"

Pytany, czy "prezydent Duda przyczynił się do porażki swojego zaplecza politycznego", Jacek Czaputowicz odparł: – Bez wątpienia tak i trzeba mieć tego świadomość. Myślę, że PiS też o tym wie. On teraz będzie się starał zrobić wszystko, żeby tego nie ujawnić i pójść na rękę PiS, bo przecież co on zrobił? Po jego niepodpisaniu tej ustawy (nowela ustawy o Sądzie Najwyższym - przyp. red.), nie dostaliśmy tych środków. Po drugie, rząd Mateusza Morawieckiego, który bohatersko wynegocjował tę ustawę i przeforsował przez Sejm, tutaj prezydent taki cios zadał temu pomysłowi.

– Przy okazji prezydent Andrzej Duda ujawnił nieskładność, nieskuteczność, czy paraliż Trybunału Konstytucyjnego, ważnego organu, który nie może od blisko roku spotkać się, bo jest kwestionowane przywództwo prezes Przyłębskiej. Ten krok prezydenta ws. KPO, moim zdaniem, zadecydował o porażce i w ogóle o całej kampanii, że ona się stała niepozytywna – zamiast rozmowy o tym, gdzie my wydamy te środki, jak będziemy rozwijać Polskę – stała się ona tylko bardziej negatywna – ocenił były szef MSZ.

