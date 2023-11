Orędzie prezydenta. Wiemy, komu powierzy misję formowania rządu

– 15 października wybraliśmy przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory przebiegały pod znakiem rekordowej frekwencji. Ponad 74 proc. uprawnionych wzięło udział w głosowaniu. To znakomity wynik. Rekordowa frekwencja potwierdziła, że demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. To zobowiązanie dla parlamentarzystów. Dziękuję wszystkim wyborcom – powiedział prezydent Duda.

– Za tydzień, 13 listopada, zbierze się po raz pierwszy nowy parlament. To niezwykle ważny i uroczysty dzień dal naszej demokracji. mam zaszczyt wyznaczyć marszałka-seniora, który poprowadzi pierwsze obrady. Zdecydowałem o powierzenie tej funkcjo posłowi markowi Sawickiemu z Trzeciej drogi. ma najdłuższy staż parlamentarny – wskazał Andrzej Duda.

Misja formowania rządu dla Mateusza Morawieckiego

– Żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego odbyłem konsultacje. W ich trakcie każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że zgromadzi większość potrzebną do poparcia swojego kandydata. Te kwestie pozostają wciąż otwarte, dlatego po spokojnej analizie i konsultacjach, postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – poinformował przywódca. – Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej – zaznaczył prezydent.

Przypomnijmy, że jako kandydata na premiera Mateusza Morawieckiego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei KO, Trzecia Droga oraz Lewica zaprezentowały kandydaturę Donalda Tuska.

– Przed nami Święto Niepodległości. Mam nadzieję, że będziemy je obchodzić właśnie w duchu współpracy. Pamiętajmy, że kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość, także nie brakowało różnic i gorących politycznych sporów. Jednak w najważniejszych sprawach Ojcowie naszej Niepodległości potrafili ze sobą współpracować. Jednoczyła ich Polska –podsumował prezydent Duda.

