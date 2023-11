Formowanie rządu. Czarzasty: Za bardzo się nie fascynowałem

Prezydent Andrzej Duda powierzył misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

– Żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego odbyłem konsultacje. W ich trakcie każde ze stronnictw wyraziło przekonanie, że zgromadzi większość potrzebną do poparcia swojego kandydata. Te kwestie pozostają wciąż otwarte, dlatego po spokojnej analizie i konsultacjach, postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – poinformował w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Czarzasty: Kwestia dwóch, trzech tygodni

Decyzja prezydenta jest szeroko komentowana przez polityków i media. W rozmowie na antenie RMF FM do sprawy odniósł się Włodzimierz Czarzasty.

Polityk powiedział, że każdy rozumie decyzję głowy państwa tak, jak chce. – Ja rozumiem, że pan prezydent po raz ostatni spłaca zobowiązania wobec formacji, która go desygnowała na prezydenta. Czy to jest mądre? Wątpię. Czy to wiele zmienia? Powiem szczerze, wiele to nie zmienia, przedłuża to proces o dwa tygodnie, może trzy. Natomiast myślę, że pan prezydent musi wiedzieć, że bez względu na to, czy tego chciał, czy nie, wielu cwaniaków, panie prezydencie, na podstawie pana decyzji zrobi kaskę. Ona nie będzie jakaś olbrzymia, ale poprzedłużają sobie czasy wypowiedzenia z trzech miesięcy do roku albo do półtora, ktoś podpisze jakiś kontrakt, który potem trzeba będzie pewnie wycofywać jako działalność na szkodę spółki – powiedział Czarzasty, dodając, że Przyzwolił prezydent pozwolił na potencjalnie na dwa, trzy tygodnie cwaniactwa.

Na uwagę Roberta Mazurka, że "tak jest zawsze", polityk Lewicy odparł, że właśnie z tego powodu nie ekscytował się szczególnie całym zamieszaniem. – Za bardzo się tym nie fascynowałem. To jest kwestia przesunięcia, dwóch, trzech tygodni. Najważniejsze wydarzyło się 15 października – dodał.

Dopytywany, czy jest pewien, że Mateusz Morawiecki nie zdoła sformować rządu, Czarzasty odpowiedział twierdząco.

Prezydent Duda wskazał Sawickiego

Na marszałka seniora prezydent wyznaczył posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego - Marka Sawickiego.

– Marek Sawicki akurat mi się spodobał jeżeli chodzi o tę nominację, bo to ukróca absolutne dywagacje pod tytułem „polityczne cwaniactwo”. Nie wiem, czy by się tak zdarzyło, bo to by było po prostu głupie, żeby marszałek senior z PiS-u mianowany zarządzał sześcioletnie przerwy – powiedział współprzewodniczący Lewicy, komentując tę decyzję.

Lewica w rządzie koalicyjnym?

Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce, uzyskując 35,38 procent głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia. Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) - 14,40 proc., Lewica - 8,61 oraz Konfederacja - 7,16 proc.

W przełożeniu na mandaty wygląda to następująco: PiS – 194, KO – 157, Trzecia Droga – 65, Nowa Lewica – 26 i Konfederacja – 18.

Chęć próby stworzenia rządu zadeklarowały zarówno PiS, jak i KO. Łącznie Koalicja, Trzecia Droga i Lewica będą miały 248 reprezentantów w Sejmie, co stanowi wystarczającą większość do sformowania wspólnego rządu. Ugrupowania poinformowały prezydenta, że ich kandydatem na stanowisko premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jeżeli premier Morawiecki nie zdoła sformować większości co najmniej 231 posłów, wówczas inicjatywa tworzenia rządu przejdzie do Sejmu i swoją próbę podejmą KO, TR i Lewica.

