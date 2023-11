Horała: Z każdym dniem zablokowanie CPK staje się trudniejsze

DoRzeczy.pl: Z sondażu na zlecenie Dziennika Gazety Prawej” wynika, że blisko 52 proc. respondentów jest „za” budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy w pana ocenie politycy opozycji wezmą takie dane pod uwagę w kontekście zapowiedzi o wstrzymaniu inwestycji?

Marcin Horała: Można mieć taką nadzieję. Trzeba przyznać, że politycy opozycji mają różne zdania na temat CPK. Nie wszyscy twierdzą, że to nie jest potrzebne. Pojawiają się tacy, którzy chcą zrobić najpierw audyt tej inwestycji, czy twierdzący, że koleje są złe, a lotnisko dobre, bądź odwrotnie. Mam nadzieję – i staram się być urzędowym optymistą – że ten kluczowy dla przyszłości Polski projekt zostanie zachowany. Choć niestety pojawiają się czynniki, które zmniejszają mój optymizm.

W jaki sposób mogłoby dojść do zatrzymania inwestycji?

Jeśli ktoś chce zaszkodzić, to zawsze może. Mimo wszystko trzeba przyznać, że z każdym dniem jest to coraz trudniejsze. Cały czas realizujemy swoje obowiązki. Zgodnie z przepisami i prawem toczą się postępowania, podpisywane są umowy. Jednak podkreślam jeszcze raz, że jeśli chce się zaszkodzić, to zawsze można, choć wymagałoby to zerwania wielu międzynarodowych zobowiązań. Warto wskazać, że CPK jest wpisane w sieć bazową transeuropejskiej sieci transportowej TEN-tu, zatem wówczas należałoby przeprowadzić ogólnoeuropejską rewizję tej sieci.

Wskazał pan, że ponad 200 mld złotych mogłoby trafić do budżetu państwa w wyniku działalności CPK. W jakim okresie czasu?

Dysponujemy raportami firmy audytorskiej, która wskazała, że w perspektywie do roku 2060, to jest jedna z kwot, będących jedną z licznych korzyści CPK. Tu mamy korzyść w wyniku przesunięcia rynku cargo do Polski. Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że towary transportowane drogą lotniczą na potrzeby polskiego rynku są w przytłaczającej większości przeładowywane przez lotniska będące poza Polską. Głównie niemieckie. W związku z tym, towary granicę unijno-celą przekraczają w Niemczech, a nie w Polsce, zatem wpływ z VAT-u i cła idzie do budżetu niemieckiego. Gdyby tylko te towary, na potrzeby polskiego rynku, były obsługiwane w Polsce, a CPK to umożliwi, to tylko z tytułu owego cła i VAT-u w polskim budżecie będzie o 200 mld więcej do 2060 roku, a jest to korzyść płynąca obok wyniku finansowego samego lotniska, które będzie przedsięwzięciem rentownym, przynoszącym zysk akcjonariuszom.

Jak pan odpowie na słowa polityków PO, którzy wskazali, że jest to gigantomania, a zamiast CPK warto stawiać na regionalne lotniska?

To jest absurd. Ciężko tu znaleźć nawet jakąś analogię. Zupełnie jakby ktoś powiedział, że hipermarket to zły biznes i lepiej postawić cztery „Żabki”. CPK to zupełnie inny segment, rodzaj pasażera i ruchu cargo. Nikt nie będzie łapał połączeń w ten sposób, że ktoś pociągiem dojedzie do Łodzi, następnie autobusem pojedzie do Warszawy, skąd poleci dalej w świat. W Polsce nie mamy niedoboru lotnisk regionalnych, one występują. Nam brakuje jednego, naprawdę dużego lotniska na miarę naszych potrzeb. Największe polskie lotnisko Okęcie jest 31-34 lotniskiem w Europie. Jeżeli spojrzymy na model rynku lotniskowego w krajach rozwiniętych, to nam w Polsce brakuje jednego dużego lotniska. CPK po wybudowaniu będzie mniej więcej 10., lotniskiem pod względem wielkości w Europie. Czy to jest megalomania, żeby 5. kraj pod względem wielkości w Europie miał takie lotnisko?

