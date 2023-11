Wznowiony proces Kai Godek. "Niektóre zeznania naprawdę ciekawe"

Przedmiotem procesu stała się wypowiedź Kai Godek z Polsat News, że "homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią", a "geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić" i jeśli ktoś określa się jako homoseksualny to jest "zboczony". Jak czytamy na stronie RatujŻycie.pl, ostatnie z tych zdań padło w rozmowie na antenie Polsat News w kontekście referendum aborcyjnego w Irlandii.

Proces Kai Godek

Sąd oddalił pozew w pierwszej instancji, wskazując na "utartą linię orzeczniczą, zgodnie z którą dobra osobiste mogą zostać naruszone, gdy nienawistna wypowiedź skierowana jest pod adresem konkretnych osób albo ściśle określonej grupy", jednak sąd apelacyjny skierował ją do ponownego rozpatrzenia.

Pierwsza rozprawa wznowionego procesu odbyła się 7 listopada 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przesłuchano na niej 3 z 16 powodów. Jako, że rozprawa nie została przeprowadzona w trybie niejawnym, o jej przebiegu pisze RatujŻycie.pl i sama Kaja Godek.

"Był tak przerażony, że wyprowadził się do Maroka"

Działaczka pro-life oceniła w swoim wpisie, że niektóre zeznania były "naprawdę ciekawe".

"Jeden z powodów zeznał, że po moich wypowiedziach był tak przerażony, że wyprowadził się z Polski na 2 lata. Gdzie? Do Maroka. Rozumiecie Państwo? Z Polski, gdzie nikt nikomu nie zagląda do łóżka, wyprowadził się do państwa, gdzie za stosunek homoseksualny idzie się do więzienia:) Tak się właśnie wyprowadził dla swojego bezpieczeństwa" – pisze Godek.

"Kolejne osoby zeznawały, że po moich wypowiedziach rozważały wyjazd z Polski. Wszyscy troje (albo 2 z 3 - nie pamiętam już) przyznali, że rozważali adopcję dzieci, ale po moich wypowiedziach już nie chcą dzieci adoptować" – miał zeznawać kolejny przesłuchiwany.

Aktywiści LGBT

"Proces ten to świetna okazja do debaty o związku LGBT z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i innymi patologiami. Lobby LGBT próbuje na wszelkie sposoby kneblować usta tym, którzy nazywają rzeczy po imieniu i mają odwagę pokazywać prawdę o zagrożeniach płynących z ekspansji ideologii gender, promocji homoseksualizmu i transseksualizmu. Rewolucja seksualna, jaką próbują, przeprowadzić na całym świecie aktywiści LGBT, uderza przede wszystkim w dzieci i młodzież, narażając je m.in. na bycie ofiarami nadużyć seksualnych, okaleczeń fizycznych, psychicznych, depresji, problemów ze swoją płcią i relacjami z innymi" – czytamy z kolei na stronie RatujŻycie.pl.

