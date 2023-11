Jaki: Chcą zamknąć usta wszystkim krytykom paktu migracyjnego

Europarlamentarzyści poparli wniosek o uchylenie immunitetu europosłom Zjednoczonej Prawicy – Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Uwagę zwraca powód zdjęcia immunitetów. Chodzi bowiem o polubienie spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej z 2018 r.

O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając "nawoływanie do nienawiści".

"Chcą zamknąć usta krytykom"

– W tym nowym świecie jesteś dobry, jeżeli popierasz to nowe komunistyczne państwo europejskiej; jesteś zły, jeśli tego nie popierasz. A to, czy naprawdę jesteś dobrym czy złym człowiekiem, czy walczysz w słusznej sprawie czy nie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Właśnie dlatego kryminalista może stać się tutaj dobrym człowiekiem, a osoby, które bronią interesów państwa polskiego, są złymi postaciami, dlatego, że sprzeciwiają się temu komunistycznemu projektowi – stwierdził Patryk Jaki na antenie TVP Info. – To wszystko wygląda na ustawkę kryminalisty z sędzią z "Iustitii" – dodał.

– Osoby, takie jak my, które regularnie pokazują absurdy Unii Europejskiej, krytykują nowe traktaty, muszą być w jakiś sposób uciszone – zauważył europoseł Suwerennej Polski.

Polityk zwrócił uwagę na to, że fundamentem przyszłego państwa europejskiego ma być "nasilona migracja".

– Dlaczego? Dlatego, że oni bardzo dobrze wiedzą, że ci wszyscy migranci, którzy zasilają Europę (...), to będą wyborcy lewicy. Ci migranci w większości nie głosują na partie konserwatywne, w związku z tym, grając życiem i bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców Europy, oni próbują sobie zdobyć poparcie i robiąc taki pokazowy proces ze znanymi politykami, chcą zamknąć usta wszystkim krytykom paktu migracyjnego, na który pewnie cała ekipa Tuska wkrótce się zgodzi – mówił Jaki. – I to są te dwie rzeczy, które stoją za tą absurdalną akcją. Bo jak można kogoś wsadzać do więzienia za polubienie spotu w internecie? – zastanawiał się eurodeputowany.

