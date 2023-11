Organizacja Bojowa PPS

Interweniowały policja i wojsko, padali zabici i ranni. Imperium Romanowów pogrążało się w chaosie rewolucyjnym, co kierownictwo PPS początkowo ignorowało. Lekceważenie wydarzeń groziło jednak wyeliminowaniem partii z życia politycznego, co podkreślali młodzi działacze. Dla nich zresztą najważniejszą sprawą była rewolucja socjalna, a sprawa niepodległości Polski schodziła na plan dalszy. Niebawem miało stać się to przyczyną rozłamu w PPS.