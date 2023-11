Polityczna gra z ludzkim życiem w tle

To bardzo sprytne, ale także bardzo w stylu polityki, którą przez wiele lat uprawiał Jarosław Kaczyński. Lider PiS sprawę prawnej ochrony życia zwykle instrumentalnie podporządkowywał celom swojej partii po to by pozyskać katolicki elektorat. Ustępujący premier nie robi teraz nic innego, wchodzi w buty starego prezesa.

Krótko przypomnę. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla portalu interia.pl - sprzed tygodnia – ocenił, że złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dzięki któremu powstrzymana została w Polsce aborcja eugeniczna, okazało się błędem. Dodał także, zręcznie i nieprzypadkowo, że Trybunał nie mógł postąpić inaczej niż postąpił.