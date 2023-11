Szokujące sceny na UW. Wykładowca atakuje Legutko i Nowaka

W związku z przejęciem władzy przez liberalno-lewicową opozycję coraz częściej pojawiają się głosy domagające się zemsty na przedstawicielach PiS. Nawet w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Lewicy pojawia się zapis o pociągnięciu do odpowiedzialności urzędników państwa.

Na UW o rozliczeniu PiS

Na Uniwersytecie Warszawski odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki o Mazowieckim. Podczas dyskusji głos zabrał wykładowca uczelni dr Kazimierz Wóycicki, który domagał się ostrego rozliczenia ze wszystkimi osobami wspierającymi PiS w ostatnich latach. Jednocześnie wykładowca w ostrych słowach atakował europosła PiS prof. Ryszarda Legutko oraz prof. UJ Andrzeja Nowaka.

– Mamy 7,5 miliona wyborców po drugiej stronie, trzeba z nimi nawiązać dialog. Ale państwo prawa ma zafunkcjonować i wszyscy przestępcy z kręgu Kaczyńskiego, ci złodzieje ze SSP – mówił wykładowca.

Jego zdaniem nowa władza musi zrobić audyt państwa "zrozumiały dla Polaków" i dopiero wtedy państwo prawa ma "bezlitośnie" zadziałać na przestępców, "którzy otaczają Kaczyńskiego".

Wóycicki: Oni mają siedzieć

Wóycicki wyraża żal, że "bardzo trudno jest ukarać tych, którzy bezczelnie kłamią" wskazując na prof. Ryszarda Legutko oraz prof. Andrzeja Nowaka.

– To co robi Andrzej Nowak jest po prostu niebywałe. To jest powrót do koncepcji państwa teokratycznego. Nie tylko Legutko twierdzi, że prawa człowieka są przestępstwem, oni twierdzą, że Oświecenie jest czymś, co nie obowiązuje – kontynuował wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

– To jest tak obrzydliwe, czytanie co oni piszą, że to jest trudne. To jest masochistyczne. Powinniśmy tę lekcję odrobić i mówić jak najwięcej o pisowskiej ideologii. Tam gdzie tylko kłamali, to niech będą skompromitowani, ale tam gdzie państwo prawa może zadziałać, to absolutnie musi zadziałać. Nie mówmy o żadnych kompromisach, oni mają siedzieć za kratami – mówił dalej Wóycicki.

