Mądrość etapu

Siedzisz sobie bez pośpiechu za kratami podejrzany o przyjęcie paru milionów łapówek, z perspektywą kilkuletniego wyroku, i nagle „cyk” – zostajesz europosłem, z pensyjką ok. 70 tys. miesięcznie i, co ważniejsze, z immunitetem. Stop. Nasz polski „Karpiński dream” bije na głowy „American dream”. Stop. Podejrzany w gigantycznej warszawskiej aferze śmieciowej Włodzimierz Karpiński zgodził się objąć mandat europosła, bo konkurenci do tego miejsca albo poszli do biedniejszego, polskiego parlamentu, albo pomarli. Stop.