Emerytowany niemiecki generał: Rosjanie faktycznie rozpoczną potężną ofensywę

Były wojskowy mówił w wywiadzie dla kanału HKCM o bieżącej sytuacji na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Siły agresora usiłują przejąć pełną kontrolę nad Donbasem, a Ukraińcy od czerwca próbowali atakować na Zaporożu. Od wielu miesięcy – co przyznał głównodowodzący ukraińskiej armii – walki toczące się na kilku odcinkach południowej i wschodniej Ukrainy, mają w istocie charakter pozycyjny. Gen. Kujat wyraził opinię, że niestety strona rosyjska może niebawem przejąć inicjatywę.

Rosjanie przygotowują ofensywę?

Emerytowany wojskowy nie ukrywał, że Ukraińcy ponieśli znaczące straty, zwłaszcza w trakcie działań ofensywnych. – Rosyjskie siły zbrojne zastosowały taktykę defensywną i przeszły w obronę strategiczną. Ich celem nie jest utrzymanie terytorium za wszelką cenę, ale zniszczenie ukraińskich wojsk. To podstawowa zasada Clausewitza: rozbroić wroga, a wtedy wszystko wydarzy się samo. To właśnie osiągnęły rosyjskie siły zbrojne – oznajmił. Kujat. – Od kilku dni Rosjanie mówią nawet o aktywnej obronie. Oznacza to, że przygotowują ofensywę – ocenił.

– W pewnym momencie Rosjanie faktycznie rozpoczną potężną ofensywę, ponieważ skoncentrowali ogromne siły na tyłach. Mówią o 350 tysiącach żołnierzy. Utworzyli nową formację armii, 25. Armię Połączonych Sił Zbrojnych. Koncentrują znaczne siły, a to może oznaczać, że przygotowują się do przełomu – dodał.

Celem Donbas?

Podobną opinię wyraził niedawno gen. Waldemar Skrzypczak, który od początku rosyjskiej agresji, komentuje przebieg wojny.

– Rosjanie chcą w wyniku trwających uderzeń przełamać obronę ukraińską i wyjść na pozycje dogodne terenowo do przeprowadzenia operacji ofensywnej zimą. (…) Chcą wyjść w rejony, które pozwolą im zimą użyć broni pancernej i zmechanizowanej. Pokonać rzeki, teren pofałdowany i jary, które bardzo kanalizują działania wojsk i wyjść na teren płaski – powiedział generał Skrzypczak na kanale Igora Jankego.

Według generała Rosjanie zimą zamierzają uderzyć z dwóch kierunków – Kupiańsk – Łyman na Słowiańsk i z kierunku Donieck, Awdijiwka na Krematorsk. Ich celem będzie zdobycie do końca Donbasu.

