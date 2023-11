Kaczyński: 96 razy domagaliśmy się, by sprawa smoleńska została wyjaśniona

W Warszawie zorganizowano Marsz Pamięci pod hasłem "Warto być Polakiem", który jest jednym z punktów połączonych społecznych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej oraz Święta Niepodległości.

Kaczyński: Musimy dążyć do zwycięstwa

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przemawiał najpierw przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. – Spotykaliśmy się tutaj przez lata 96 razy. 96 razy domagaliśmy się, by sprawa smoleńska została wyjaśniona, by powstał pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by to wszystko, czego nie zrobiono, czego nie chciano zrobić, zostało zrobione. I to się udało — podkreślił Jarosław Kaczyński.

– Mija 13 lat i 7 miesięcy od zamachu smoleńskiego. Nie będzie łatwo, ale musimy dążyć do zwycięstwa. Tym zwycięstwem będzie obrona niepodległej Polski – powiedział lider Zjednoczonej Prawicy.

twitter

"To nie będzie już polskie państwo"

Uczestnicy piątkowego marszu przeszli przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. – Dziś wigilia 105. rocznicy dnia, który Polska, Polacy uznali za dzień odzyskania niepodległości. To 105. rocznica momentu, w którym zaczęło się odradzać całkowicie polskie państwo, w którym rozpoczęła się walka o polskie granice – mówił szef PiS.

– W Unii Europejskiej jest plan, aby Polacy zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej, ale to nie będzie już polskie państwo. To, co ma być przedmiotem dalszych obrad na forum unijnym, jest tak naprawdę likwidacją naszej niepodległości – stwierdził Kaczyński.

– My, Polacy, chcemy być wolni i niepodlegli. Nie chcemy być podporządkowani Niemcom. Nie możemy się zgodzić na realizację tych niemieckich planów. Nie możemy być pokoleniem, które skapituluje – wzywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Czeka nas walka, ponieważ koalicja naszych przeciwników to partia zewnętrzna. Musimy walczyć i musimy tę walkę wygrać. Wolność, niepodległość i suwerenność jest na czele wartości politycznych i będziemy ich bronić za każdą cenę – zapewnił.

Czytaj też:

"Na tym polegała cała tragedia po 10 kwietnia". Cenckiewicz o nowych ustaleniach "Resetu"