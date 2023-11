Transseksualne szyderstwo z ojca chrzestnego. Papież i kardynał wydali nowy dokument

Robi się to tak: władza, polityczna lub religijna, która chce przymusić poddanych do przyjęcia niechcianej nowej reguły nie narzuca jej od razu z góry i jednoznacznie, ale oswaja z nią krok po kroku. Władza udaje, że stara zasada wciąż obowiązuje, faktycznie jednak tak bardzo gmatwa jej sens, wprowadza od niej tyle wyjątków, że powoli ona sama znika. Ludzie nie zostają wówczas do tego co nowe przekonani, ale ogłupieni. Wciąż wydaje się im, że wyznają starą prawdę „a”, jednak spryt i zręczność przywódców sprawia, że nie zdając sobie z tego sprawy, przechodzą na pozycję nowe – „nie-a”.

Jest to iście diabelski wynalazek i przez wieki stosowali go wszyscy zręczni manipulatorzy i tyrani, którzy obawiając się oporu ludu potrafili mydlić mu oczy. Jak wiele razy pisałem dziś zręcznie posługuje się tą metodą papież Franciszek i jego współpracownicy na czele z kardynałem Victorem Manuelem Fernandezem, odpowiedzialnym, piękny orwellowski przykład, za czystość wiary katolickiej. Ostatnim przejawem tej zwodniczej taktyki było wydanie, podpisanego przez Franciszka, a przygotowanego przez Fernandeza, dokumentu na temat dopuszczenia do sakramentów transseksualistów i homoseksualistów. Był on, formalnie, odpowiedzią na pytania pewnego biskupa z Ameryki Południowej.

Jak podaje portal pch24.pl biskup José Negri z Santo Amaro w Brazylii przesłał 14 lipca zapytania do Dykasterii Nauki Wiary dotyczące osób trans- i homoseksualnych. 31 października na pismo odpowiedział kard. Victor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii. Dokument został przedstawiony papieżowi na audiencji i otrzymał jego pisemną akceptację.