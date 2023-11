Zaskakujący sondaż. Zapytano o decyzję prezydenta Dudy

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek orędzie, w którym poinformował, że w ramach tzw. pierwszego kroku postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent podjął również decyzję w sprawie marszałka seniora, wyznaczając Marka Sawickiego z PSL.

Politycy opozycji uważają, że szef rządu dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z PiS. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Tuska, który jest kandydatem nowej większości na premiera.

Czym kierował się prezydent?

Dziennik "Rzeczpospolita" na swojej stronie opublikował wyniki sondażu agencji SW Research, w którym pytano o motywacje takich działań prezydenta.

54,1 proc. respondentów twierdzi, że Andrzej Duda kierował się dobrem Prawa i Sprawiedliwości. Jedynie 17,6 proc. uczestników badania uważa, że prezydent kierował się dobrem państwa. 12,2 proc. ankietowanych uważa, że prezydent kierował się zarówno dobrem państwa, jak i dobrem PiS. Natomiast 16,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Odsetek osób zdaniem których Andrzej Duda kierował się dobrem PiS wzrasta wraz z wiekiem (45 proc. - osoby do 24 roku życia, 57 proc. - osoby, które skończyły 50 lat). Zdanie to podziela 6 na 10 badanych z wykształceniem wyższym i 2/3 respondentów o dochodach wynoszących od 3001 zł do 4000 zł netto. Decyzja prezydenta podyktowana była w pierwszej kolejności dobrem partii według 64 proc. mieszkańców największych miast. - ocenia Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

