Na wypasie w III RP

Dzieje się krzywda profesjonalistom z dawnej SB i WSI. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna pozbawia ich sowitych emerytur, a co bardziej „wsteczne” siły w spółkach Skarbu Państwa pozbawiają ich posad, nie licząc się – w ich mniemaniu – z nabytym latami doświadczeniem. Nawet niektórzy prawicowi komentatorzy podważają sens wprowadzonych przez rząd PiS rozwiązań. Przypomnieć należy jednak, że działania wymierzone w stare postkomunistyczne układy złożone z byłych oficerów cywilnych i wojskowych służb specjalnych zapoczątkowane zostały podczas krótkiego okresu rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona w latach 2006–2007. Ich skala nigdy nawet nie zbliżyła się do tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich dwóch latach.