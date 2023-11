Kosiniak-Kamysz: Trzeba odbudować wspólnotę narodową

Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w sobotę w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w podkrakowskim Gdowie.

– Trzeba odbudować wspólnotę narodową, tak jak ojcowie niepodległości musieli sklejać Polskę z trzech zaborów, tak my musimy skleić rozdartą Polskę przez różnego rodzaju złe emocje, złą politykę, nienawiść, która w nas niestety wzrosła. (...) Każdy w Polsce ma prawo do naszej tradycji, do naszych symboli, do naszej kultury. Każdy ma prawo czuć się tutaj dobrze, szczęśliwie i bezpiecznie, a może przede wszystkim bezpiecznie – powiedział lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz: Bezpieczeństwo i wolność nie są dane raz na zawsze

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że niepodległość została wywalczona w zrywach, cierpieniach i prześladowaniach, a także "wymodlona w polskiej chacie" oraz "wyuczona w tajnym nauczaniu przez podtrzymywanie kultury, języka i świadomości". – Nie przez jednego człowieka, a przez cały naród – zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz przywołał postać współtwórcy ruchu ludowego, premiera II RP Wincentego Witosa i przypomniał, że rok 2024 został ustanowiony rokiem Wincentego Witosa w 150. rocznicę jego urodzin.

– Czcimy tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. W przyszłym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. To będzie rok Witosa. Dla Polski to szczególna postać. To premier naszej wolności, który niezachwianie mówił: wolność, niepodległość, suwerenność – zauważył szef PSL.

– Każdy ma prawo czuć się w naszej ojczyźnie bezpiecznie. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo i wolność nie są dane raz na zawsze. Nie będzie bezpieczeństwa bez silnych sojuszy, zmodernizowanej armii, ale przede wszystkim wspólnoty narodowej – stwierdził polityk.

