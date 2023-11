Miedwiediew: Talibowie w niecały rok zrobili to, czego NATO nie udało się przez 20 lat

Były prezydent i były premier Rosji, a dziś wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa, nawiązał do badania Afghan Opium Survey 2023 opublikowanego na początku listopada przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

Z raportu, który przytacza agencja TASS wynika, że produkcja opium w Afganistanie spadła o 95 proc., z 6200 ton wyprodukowanych w 2022 r. do 333 ton w 2023 r.

"W niecały rok talibowie, bez względu na to, co o tym myślimy, zrobili to, czego nie udało się dokonać przez 20 lat koalicji NATO pod przywództwem USA, rzekomo walczącej z terroryzmem w tym kraju. Tak właśnie się dzieje, kiedy ci, którzy faktycznie byli zainteresowani eksportem heroiny do Rosji i innych krajów, opuszczą region" – napisał Miedwiediew na swoim kanale Telegram.

Przywódca talibów zakazał uprawy konopi i maku

W marcu br. przywódca ruchu talibów w Afganistanie Haibatullah Akhundzada zakazał uprawy konopi (marihuany) w całym kraju. W grudniu 2022 r. afgańskie MSW ogłosiło ogólnokrajowy zakaz uprawy maku. Z niedojrzałych strąków maku lekarskiego otrzymuje się opium – zagęszczony mleczny sok, z którego wyodrębnia się morfinę i kodeinę.

Obecnie 90 proc. światowej (85 proc. na rynku europejskim) produkcji opium pochodzi z Afganistanu, gdzie jest ono głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności. Według szacunków ONZ nielegalna uprawa maku oraz produkcja i sprzedaż opiatów odpowiada za 7-11 proc. PKB kraju.

Upadek Afganistanu po opuszczeniu go przez wojska USA

Sytuacja w Afganistanie załamała się w sierpniu 2021 r. po wycofaniu amerykańskich sił. Talibowie błyskawicznie zaczęli odbijać poszczególne miasta, a po kilku dniach byli już w stolicy kraju, Kabulu.

Po upadku afgańskiego rządu państwa zachodnie, w tym Polska, przystąpiły do ewakuacji swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników.

W latach 1979-1989 radziecka Rosja interweniowała w Afganistanie, chcąc wesprzeć ówczesny rząd przeciwko partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA. Był to jeden z najbardziej krwawych konfliktów XX wieku. Zalicza się go do tzw. wojen zastępczych.

Czytaj też:

Interwencja sowiecka w Afganistanie. Po co Sowietom była ta wojna?