Tusk: Czeka ich kara

"Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Jego wpis najprawdopodobniej odnosił się do zamieszania związanego z obsadzeniem prezydium Sejmu. Była marszałek Elżbieta Witek jest kandydatką PiS, jednak wielu polityków koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy podkreślało, że nie ma szans, aby to Witek otrzymała funkcję wicemarszałka.

Wpis Tuska skomentował Michał Kołodziejczak, który wszedł do Sejmu z list KO. "Kara powinna być taka by nigdy więcej sprawowany urząd nie uświęcał ludzi, bo to ludzie mają urzędy uświęcać" – napisał.

Rotacyjny marszałek, Konfederacja bez wicemarszałka?

W umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy zapisano, że stanowisko marszałka Sejmu będzie miało charakter rotacyjny. Jako pierwszy ma je objąć Szymon Hołownia. Po dwóch latach zastąpi go Włodzimierz Czarzasty.Wiadomo, że kandydatem PSL na wicemarszałka jest Piotr Zgorzelski.

Co ważne, w prezydium Sejmu najprawdopodobniej zabraknie przedstawiciela Konfederacji. Wcześniej nieoficjalnie mówiło się o sześciu wicemarszałkach. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Konfederacja miała desygnować na to stanowisko jednego z liderów ugrupowania, prezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka.

Prezydent powierzył misję tworzenia rządu Morawieckiemu

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek orędzie, w którym poinformował, że w ramach tzw. pierwszego kroku postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent podjął również decyzję w sprawie marszałka seniora, wyznaczając Marka Sawickiego z PSL.

Politycy opozycji uważają, że szef rządu dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z PiS. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Tuska, który jest kandydatem nowej większości na premiera.

