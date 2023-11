Nowa kadencja Sejmu. Prezydent Duda: Nie zawaham się skorzystać z weta

Rozpoczęto inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Prezydent rozpoczął przemówienie od podziękowania obywatelom za rekordową frekwencję. – 21 milionów 966 tysięcy 891 osób! Dokładnie tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach 15 października. Frekwencja wyborcza osiągnęła ponad 74 proc. To wielka rzecz. Wielki sukces polskiej demokracji. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych! – mówił prezydent.

– Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Jest najsilniejsza w całej naszej historii! Oczywiście my, Polacy, w wielu sprawach istotnie się różnimy i będziemy się różnić. Prowadzimy często gorące spory i będziemy je prowadzić, bo taka jest natura demokracji. Najważniejsze jednak, że spory te rozstrzygamy przy urnie wyborczej. To jest właśnie istota demokracji! – kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że przez lata ludzie unikali wyborów, uważali, że nie mają wpływu na to, co dzieje się w Polsce. Teraz, bez względu na miejsce zamieszkania, Polacy masowo poszli do urn.

– To wielki sukces, ale i wielkie zobowiązanie. Zarówno większości, która stworzy rząd oraz tych co będą opozycją. Od tego, jak będziecie sprawować mandat zależy, czy Polacy nie utracą wiary w tę naszą demokrację. To wielka odpowiedzialność – podkreślał.

Prezydent skorzysta z weta?

Prezydent zapewnił, że będzie stał na straży "najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat". – To było dobrych 8 lat dla Polski i Polaków – mówił.

Andrzej Duda zaznaczył, że wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne: 500, teraz już 800 plus, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane.

Prezydent zaznaczył też, że nie zgodzi się również na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień Prezydenta.– Porządek konstytucyjny musi zostać zachowany. Nie zgodzę się na żadne obchodzenie czy naginanie prawa!Zawsze broniłem i będę bronił dwóch najważniejszych polskich wartości: wolności i solidarności! Jeśli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości prawne i merytoryczne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta bądź skierowania takiej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – mówił.

Co dalej z CPK?

Prezydent część swojego wystąpienia poświęcił również sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnijmy, że politycy KO zapowiadali, że projekt CPK zostanie wstrzymany.

– Polska musi sobie stawiać kolejne ambitne cele. Takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat, tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej łączącej najdalsze zakątki Polski – mówił.

Podkreślił również, że takim ambitnym projektem jest budowa polskich elektrowni atomowych, która istotnie zwiększy polskie bezpieczeństwo energetyczne. – Wreszcie takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów, w tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu.Tych ambitnych projektów jako Prezydent Rzeczypospolitej będę bronił – deklarował.

Duda apeluje: To dobry obyczaj

Prezydent w trakcie swojego przemówienia podkreślił, że każdy klub poselski w nowym Sejmie powinien mieć reprezentanta w prezydium Sejmu.

– Chciałbym też z tego miejsca zaapelować do was o to, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny – stwierdził prezydent.

Duda: To najważniejsza rzecz

Prezydent podkreślił, że zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy jest bezpieczeństwo państwa polskiego.

– Żyjemy w niebezpiecznych czasach, a pełnoskalowa wojna tuż za naszą wschodnią granicą uświadamia nam to każdego dnia.Dziękuję, że w najważniejszych momentach zaraz po rosyjskiej agresji na Ukrainę pokazaliście niezwykłą odpowiedzialność. Dziękuję za ponadpartyjne poparcie ustawy o obronie Ojczyzny, która umożliwiła zwiększenie finansowania oraz szybszą modernizację i wzmacnianie polskiego wojska – mówił Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że ten "właściwy kierunek" zostanie utrzymany, programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na Siły Zbrojne utrzymane na poziomie 4 procent PKB. – To powinna być sprawa łącząca wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie!Jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych ogromnie mi na tym zależy! Bo silne i nowoczesne Wojsko Polskie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszej Ojczyzny – mówił prezydent.

Koalicja Polskich Spraw

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu, od 2015 roku, była i jest współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca – w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podjąć – mówił.

– Przed wyborami w 2020 roku apelowałem, żeby budować Koalicję Polskich Spraw wokół najważniejszych dla naszej Ojczyzny tematów, takich jak: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje oraz godność Polski i Polaków! – kontynuował.