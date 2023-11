"Jest obciążona". Nieoficjalnie: Kolejne partie opozycyjne przeciwko Witek

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie potwierdziło, że przedstawi Elżbietę Witek jako kandydatkę na wicemarszałka Sejmu. Postać dotychczasowej marszałek izby budzi jednak ostry sprzeciw partii opozycyjnych, które szykują się do przejęcia władzy.

W poniedziałek rano podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wyraźnie dał do zrozumienia, że klub Koalicji Obywatelskiej nie poprze Witek. Kandydat opozycji na premiera wskazał, że przeciw wobec kandydatury Witek to pierwszy test dla "demokratów" oraz krok ku rozliczeniu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Prezes PiS został zapytany o to, co zrobi Zjednoczona Prawica, jeżeli nowa większość sejmowa nie zgodzi się na kandydaturę Witek. – Nie będziemy zgłaszać nikogo innego niż Elżbietę Witek. To jest przedsięwzięcie całkowicie niezgodne z dotychczas stosowaną praktyką. Nie pogodzimy się z taką sytuacją – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Trzecia Droga przeciw Witek

Według nieoficjalnych informacji Onetu, również Trzecia Droga nie poprze Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Jak powiedział portalowi jeden z polityków, jeśli koalicja rządowa opozycji ma mieć sens, to wszystkie partie ją tworzące muszą "zagłosować tak samo".

– Z jednej strony dochodzą do nas głosy, że pani Elżbieta Witek mogłaby się znaleźć w prezydium, ponieważ z nią da się jeszcze dogadać. Z drugiej jest obciążona swoimi zachowaniami i decyzjami, np. reasumpcją głosowań. To musi być wspólna decyzja całej opozycji. Nikt nie powinien się wyłamać – stwierdził.

Klub Polskiego Stronnicowa Ludowego najprawdopodobniej zagłosuje przeciwko Witek. Część posłów może również wstrzymać się od głosu.

– W trakcie dyskusji padały głosy za tym, by nie popierać marszałek Witek. To jest związane z naszą oceną ostatnich czterech lat pracy pani marszałek, do której mamy prawo. Nie możemy dać rękojmi komuś, kto łamał regulamin Sejmu – powiedział polityk PSL.

