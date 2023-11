Sawicki: Mam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej

Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpoczęło się o 12.00. Prowadzi Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wskazany przez prezydenta na marszałka seniora. Na początku orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Następnie jako marszałek senior swoje wystąpienie miał Sawicki. Polityk składał liczne podziękowania oraz poruszył wiele politycznych.

Marszałek senior: Odbudować poczucie wspólnoty narodowej

– Jako marszałek senior w imieniu nas wszystkich, nowo wybranych posłanek i posłów, składam podziękowania Polkom i Polakom, którzy tak licznie w kraju i za granicą, z wielkim zaangażowaniem, niekiedy z poświęceniem, wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych, upoważniając nas i zobowiązując do podjęcia troski o dobro wspólne, Rzeczpospolitą. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców – powiedział Sawicki.

Polityk podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za obecność i wygłoszone słowa. – Dają nadzieję, że poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu – oznajmił.

Sawicki: Powrócić do awangardy wartości europejskich

– Trudna i wymagająca współczesność naznaczona toczącymi się konfliktami zbrojnymi, m.in. w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak również stagflacja gospodarcza w Polsce i w Europie stawia przed nami wyzwania, którym sprostanie wymaga wspólnego przyjęcia i pełnego wdrożenia dyrektyw, jakie ustrojodawca zawarł w preambule do Konstytucji RP. Szczególnie dziś aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej – powiedział Sawicki.

– Wynegocjowany 20 lat format naszej obecności w Unii Europejskiej dał obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość społecznego i gospodarczego rozwoju. Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów, Europy ojczyzn – dodał.

Państwo prawa i godność człowieka

Sawicki mówił także o kwestii Trybunału Konstytucyjnego. – Niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu Trybunału Konstytucyjnego rzekome sprzeczności polskiej Konstytucji z traktatami konstytuującymi Unię Europejską – powiedział Marek Sawicki.

– Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu: państwo prawa i godność człowieka. Apeluję przy tym, by artykułowane przez większość parlamentarną wyzwanie przywrócenia i wzmacniania praworządności podjąć i realizować z poszanowaniem zasady legalizmu – kontynuował ludowiec.

– Jestem pewien, że uczciwe zamiary uzdrowienia polskiej struktury państwowej znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie. Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej – dodał.

Sawicki nawiązał do kwestii funkcjonowania konkordatu. Oznajmił, że rozumie tych, którzy twierdzą, że doszło w tym zakresie do naruszeń. – Linia rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją Kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem a działającymi w Polsce kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter – powiedział Sawicki.

Swoje wystąpienie ludowiec zakończył cytatem z premiera Wincentego Witosa "A Polska winna trwać wiecznie".

Pierwsze posiedzenie Sejmu

Ważnym elementem posiedzenia Sejmu otwierającego każdą nową kadencję, jest ślubowanie poselskie. Rotę ślubowania odczytuje marszałek senior. Każdy z parlamentarzystów, po wyczytaniu jego nazwiska, wstaje i wypowiada formułę "ślubuję", może także dodać: "Tak mi dopomóż Bóg".

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu Prezes Rady Ministrów jest zobowiązany do złożenia dymisji rządu. Kandydatem składającej się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL, Polska 2050) i Nowej Lewicy większości sejmowej na stanowisko szefa rządu jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jednak w ramach tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego, kiedy inicjatywa desygnowania kandydata na premiera leży w gestii prezydenta, Andrzej Duda postanowił dać szansę sformowania nowego rządu kandydatowi największego ugrupowania w Sejmie, czyli Mateuszowi Morawieckiemu.

Pierwszą decyzją posłów będzie wybór marszałka Sejmu. Najprawdopodobniej kandydatem sejmowej większości na to stanowisko będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Następnie Parlamentarzyści wybiorą wicemarszałków Sejmu oraz sekretarzy.