Hołownia: Obrady Sejmu zostaną odroczone. Dzisiaj nie zdążymy zrobić wszystkiego

W poniedziałek w samo południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Jedną z pierwszych decyzji posłów będzie wyborów marszałka izby. Wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy jest Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050.

Polityk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że poniedziałkowe posiedzenie "na pewno będzie odroczone". – Dzisiaj nie zdążymy zrobić wszystkiego. Będziemy musieli spotkać się jutro i pewnie za tydzień, żeby dopełnić wszystkich obowiązków, które nakłada na nas Konstytucja, regulamin Sejmu – tłumaczył.

Hołownia o Witek: Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy zagłosowali za

Pytany, czy Polska 2050 zagłosuje za kandydaturą Elżbiety Witek na wicemarszałka z ramienia PiS, Hołownia odparł, że jego ugrupowanie ma "poważne wątpliwości co do tego, co robiła pani Witek jako marszałek Sejmu".

– Damy pewnie jakoś im wyraz w głosowaniu. Natomiast zastanawiamy się jeszcze jak zgrać to z innymi ugrupowaniami koalicji demokratycznej, tak żeby to głosowanie było spójne – dodał.

Dopytywany, czy jego ugrupowanie zagłosuje za czy przeciw Witek, Hołownia odpowiedział: – Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy byli za. (...) Możliwa jest też opcja wstrzymania się od głosu, natomiast to stanowisko (klubu - red.) poznacie państwo w czasie którejś z dwóch przerw, które będą w dzisiejszym posiedzeniu.

Pytany, czy Konfederacja będzie mieć swojego wicemarszałka, Hołownia stwierdził: – Zobaczymy na sali. Sam nie wiem, jak to się wszystko skończy.

Kto będzie w prezydium Sejmu?

Marszałek i wicemarszałkowie tworzą prezydium Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, w posiedzeniach prezydium bierze udział z głosem doradczym szef Kancelarii Sejmu. Marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie prezydium również inne osoby.

Czytaj też:

Rozkład miejsc w Sejmie. Tak zasiadają posłowie