Kukiz do dziennikarki "Newsweeka": To doskonale określa pani stosunek do demokracji

Paweł Kukiz, który wszedł do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, planuje założyć koło Kukiz'15. Polityk poinformował o swojej decyzji w rozmowie z "Super Expressem". Do koła Kukiz'15, oprócz Kukiza, mieliby przystąpić Marek Jakubiak oraz Jarosław Sachajko. Nie jest jednak wykluczone, że Paweł Kukiz będzie posłem niezależnym.

– Będę skupiony na walce o swoje postulaty, które niosę niezmiennie od 2015 r. Pozostając niezależnym, będę mógł zabiegać o poparcie dla nich zarówno w PiS-ie, jak i w PO – wyjaśnił Paweł Kukiz. Jak wskazał, chodzi m.in. o postulaty ordynacji mieszanej, zniesienia immunitetów, sędziów pokoju czy kwestie referendalne.

– Światopoglądowo najbliżej mi do PiS, ale nie chcę być związany klubową dyscypliną. Zawsze głosuję tak, jak każe mi moje sumienie. Będę blisko PiS, ale nie w PiS-ie – oświadczył lider Kukiz'15.

Długosz: Kukiz chce móc negocjować z PO

Sprawę skomentowała na portalu X Dominika Długosz z "Newsweeka". "Paweł Kukiz przez lata mówi, że Tusk jest po prostu złem wcielonym teraz nie wchodzi do klubu PiS, żeby mieć możliwość negocjowania także z PO. Negocjowania czego? Panu posłowi chyba umknęło, że te jego wygibasy teraz naprawdę są bez znaczenia" – oceniła.

Kukiz nie pozostawił tego wpisi bez odpowiedzi. "Nazywanie "wygibasami" zniesienie immunitetów, obniżenie progów frekwencyjnych w referendach, by dać Obywatelom więcej udziału we władzy czy zmianę ordynacji wyborczej z partyjnej na obywatelską doskonale określa stosunek Pani Redaktor do demokracji" – zauważył polityk.

Sasin o Kukizie: To nie jest tak, że się rozchodzimy całkowicie

Decyzję Kukiza skomentował wcześniej jeden z najważniejszych polityków PiS, Jacek Sasin.

– Paweł Kukiz do klubu nie przystąpił, więc nie ma z czego na razie odchodzić. Paweł Kukiz jest politykiem, który kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie działał w Prawie i Sprawiedliwości. Połączył nas pewne ideowe i programowe podobieństwa, zbieżności. Jeśli Paweł Kukiz uznaje, że lepiej będzie mógł swoją misję wykonywać w takiej formule, jakiej zapowiedział, to cóż to trzeba to uszanować, ale jak mówię nie występuje z klubu – stwierdził Jacek Sasin w wypowiedzi dla mediów.

– Z tego co słyszałem z wypowiedzi Pawła Kukiza, zapowiedział, że będzie blisko Prawa i Sprawiedliwości, będzie nas wspierał, więc myślę, że to jakby nie jest tak, że się rozchodzimy całkowicie – dodał polityk.

