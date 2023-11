Prezes PiS zapowiada: Nie będzie innego kandydata na wicemarszałka Sejmu

W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał pięciu wicemarszałków. Na wicemarszałków wybrano: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) – 272 posłów głosowało "za"; Włodzimierza Czarzastego (Lewica) "za" 250 posłów; Dorotę Niedzielę (KO) – 257 posłów poparło kandydaturę; Monikę Wielichowską (KO) "za" 252 głosujących; Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) – 267 głosów poparcia.

Elżbieta Witek zgłoszona przez PiS uzyskała 203 głosy "za". Przeciw tej kandydaturze było 252 posłów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w związku z niewybraniem jednego wicemarszałka, procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

Kaczyński: Witek jest z innej kultury

– Opozycja jest taka jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to jest opozycja totalna. Jak się zachowywała, to każdy kto nie ma bielma na oczach, widział w ciągu tych lat. Po prsotu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, z tej wyższej – powiedział po głosowaniu prezes PiS.

Dopytywany przez dzienniakrzy, czy to oznacza, że klub PiS nie przedstawi innego kandydata odparł, że nowej kandydatury nie będzie. – W ogóle przez całą kadencję? – pytał reporter. – Tak – potwierdził Jarosław Kaczyński.

– Jeśli Elżbieta Witek nie zostanie wybrana na wicemarszałka, klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie nie będzie miał swojego reprezentanta w prezydium – powiedział wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Marszałek Witek została w sposób bezczelny obrażona. Była bardzo dobrym marszałkiem. Natomiast opozycja łamała wszelkie reguły demokracji, a poza tym była nieprawdodobnie wulgarna i chamska – dodał.

Zaskoczenie w Senacie. PiS bez wicemarszałka

W poniedziałek wieczorem wybrano wicemarszałków Senatu. Na stanowiska wybrano Rafała Grupińskiego (KO), Michała Kamińskiego (Trzecia Droga) oraz Magdalenę Biejat (Lewica). Wymaganej liczby głosów nie uzyskał za to Marek Pęk z PiS, który do tej pory pełnił funkcję wicemarszałka Senatu.

"Brak możliwości swobodnego wyboru wicemarszałka przez największy klub w Sejmie i drugi w Senacie to po raz kolejny, w tak krótkim czasie, przejaw łamania elementarnych dobrych obyczajów parlamentarnych. Tyle lat krzyków o demokrację...wszystko to obłuda, pozory i kampanijne chwyty" – komentuje senator PiS Stanisław Karczewski. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski wskazuje: "Wynik głosowania w Senacie nad kandydaturą Marka Pęka na wicemarszałka pokazuje, że nie chodzi o rzekome naruszenia regulaminu parlamentu – co zarzucano Elżbiecie Witek – lecz o totalną walkę z PiS. Chcą rządzić lekceważąc prawie osiem milionów wyborców?".

