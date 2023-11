Starcie Glińskiego z dziennikarzem TVN24. "Koniec tego obrażania"

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Gliński mówi do Wita, że "na tym polega wasza praca, żeby milionom ludzi opowiadać rzeczy nieprawdziwe".

– Koniec tego obrażania dziennikarzy. Zadaliśmy panu konkretne pytanie, nie będzie obrażania dziennikarzy – odpowiedział Wit. – Co znaczy obrażanie? Co znaczy obrażanie? Pan nie jest dziennikarzem, pan pracuje w instytucji, która się zajmuje manipulacją i kłamstwem – ripostował minister.

Dziennikarz TVN24 opublikował na portalu X (dawniej Twitter) wpis, w którym skomentował całą sytuację. "Słucham dziś wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Patrzę na zachowanie rzecznika PiS. Próbowałem rozmawiać z ministrem kultury (fragment poniżej). Obóz odchodzącej władzy nadal nie zrozumiał, dlaczego jest obozem odchodzącej władzy. Pokora i umiar to owszem, ale nie po stronie PiS" – napisał Wit.

Kaczyński miał przedstawić kandydaturę Witek. Nie wytrzymał

W poniedziałek przed głosowaniem nad wyborem wicemarszałków Sejmu na mównicę wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zarzucił nowej większości, że chce "zlikwidować państwo polskie".

– Wy nieustannie próbujecie się uznać za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie samo prawo, jak blok demokratyczny z lat 40. Dzisiaj posuwacie się nawet dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko, co mam do powiedzenia – oświadczył Kaczyński.

Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. PiS bez wicemarszałków w obu izbach

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, a także pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji. Nowy parlament Polacy wyłonili w wyborach 15 października.

Sejm wybrał na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

