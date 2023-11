Komorowski o Witek: Wicemarszałek Sejmu należy się każdemu klubowi jak psu zupa

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, a także pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji. Nowy parlament Polacy wyłonili w wyborach 15 października.

Sejm wybrał na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

Komorowski: Na miejscu Hołowni negocjowałbym z PiS

Były prezydent i były marszałek Sejmu Bronisław Komorowski powiedział na antenie Polsat News, że na miejscu Hołowni podjąłby próbę wynegocjowania z PiS innej kandydatury. – Być może już poszły konie po betonie i nie da się tego cofnąć. Ale był taki moment, że trzeba było taką próbę podjąć – stwierdził.

– Jeżeli się to nie uda, to na miejscu marszałka Hołowni, przy każdym rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu, zwracałbym się z apelem do Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie następnego kandydata na wicemarszałka Sejmu, bo to się należy każdemu klubowi jak psu zupa – powiedział Komorowski.

Kaczyński o Witek: Nie będzie innego kandydata na wicemarszałka Sejmu

Po tym, jak Sejm nie wybrał Elżbiety Witek, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego partia nie zgłosi innego kandydata na wicemarszałka i nie będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.

– Opozycja jest taka jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to jest opozycja totalna. Jak się zachowywała, to każdy kto nie ma bielma na oczach, widział w ciągu tych lat. Po prostu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, z tej wyższej – powiedział po głosowaniu prezes PiS.

