Lubnauer o PiS: Nie ma zmiłuj. Każdy, kto łamał prawo, będzie rozliczony

– Nie ma zmiłuj. Każdy, kto zabierał publiczne pieniądze, każdy, kto marnotrawił publiczne pieniądze, każdy, kto łamał prawo, będzie rozliczony – powiedziała w rozmowie z TVN24 Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Dariusz Joński, poseł KO, zapewnił, że "dlatego zbieraliśmy wszystkie dokumenty, żeby to nie trwało latami tylko miesiącami". – Uważam, że komisje śledcze mogłyby zakończyć prace w przyszłym roku, pokazując to wszystko, co się działo a mamy co rozliczać, ale dokumentów mamy bardzo wiele – stwierdził.

Po zmianie władzy mogą powstać dwie komisje śledcze

Według doniesień prasowych, w nowym Sejmie mają powstać dwie komisje śledcze. Pierwsza dotycząca wyprowadzania pieniędzy z resortów, czy państwowych spółek i druga od inwigilacji opozycji.

Przewodniczący Platform Obywatelskiej Donald Tusk, kandydat koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera, napisał w poniedziałek na portalu X (dawniej Twitter), że "tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska". "To fundament nowego porządku" – dodał.

Rozliczenie PiS przez Trybunał Stanu? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Zapowiadanych przez opozycję rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy dotyczy najnowszy sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Jak przypomina "DGP", wątek rozliczenia PiS pojawiał się w zapowiedziach opozycji zarówno w trakcie kampanii, jak i już po wyborach, gdy okazało się, że to ona ma szanse na sprawowanie władzy.

Ankietowanym zadano pytanie: "Czy opozycja powinna dążyć do postawienia przed sądem lub Trybunałem Stanu polityków PiS?". Łączne wyniki badania pokazują, że Polacy są wyraźnie podzieleni w tej kwestii.

Za rozliczeniem i osądzeniem polityków PiS opowiada się blisko połowa respondentów (49,8 proc.). Przeciwnego zdania jest 38 proc. 12 proc. wybrało odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Na tak postawione pytanie negatywnie odpowiedziało 92 proc. wyborców PiS, a twierdząco 87 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 listopada 2023 r. metodą mieszaną CATI/CAWI, na próbie 1000 osób.

