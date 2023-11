Andruszkiewicz: Tusk chce budować nową, europejską dyktaturę

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia odrzucenie kandydatów na wicemarszałków z ramienia PiS w Sejmie i Senacie?

Adam Andruszkiewicz: Widzimy nowe porządki Tuska, który wrócił do polskiej polityki z polecenia zagranicznego. Jego cel jest prosty: atakowanie Prawa i Sprawiedliwości o cały nasz dorobek. Tusk chce budować nową, europejską dyktaturę na terenie państwa polskiego. Przed nami zmiany traktatów. Żeby to osiągnąć, potrzebne będzie Tuskowi bardzo osłabienie naszej formacji, bowiem my chcemy to zatrzymać. Szkoda, że oprócz jego ludzi, w tę grę dało się wciągnąć m.in. PSL.

Dlaczego PiS nie zgłosi innych kandydatur do prezydium Sejmu i Senatu?

To jest kwestia suwerenności politycznej każdego z ugrupowań. W momencie, kiedy zaczniemy się zgadzać na to żeby Donald Tusk wybierał nam kandydata do prezydium Sejmu, to za chwilę dojdzie do sytuacji, że Tusk będzie mówił, kto łaskawie z ramienia PiS może przyjść do TV lub zasiadać w komisji sejmowej. Zgoda na taki precedens powoduje utratę suwerenności politycznej.

Jest pan zaskoczony głosowaniem Konfederacji podczas wyboru marszałka Sejmu, gdzie głosy tej formacji padły na Szymona Hołownię?

Z pewnością jest to duże zaskoczenia dla wyborców tej formacji. Widziałem dużo głosów krytycznych po tym wyborze. Konfederacja szła do wyborów z przesłaniem, że będzie walczyć mocno z systemem. Jak widać, na razie udziela mu wsparcia.

Jednak sama Konfederacja ma fotel wicemarszałka. Coś ugrała.

Gratuluje panu Bosakowi nowej funkcji, choć osobiście na niego nie głosowałem. Gratuluję mu tego, że będzie miał wygodniejsze życie, jednak musi pamiętać, że zawdzięcza to dealowi z ekipą z którą miał walczyć.

Dlaczego pan zagłosował „przeciwko” kandydaturze Krzysztofa Bosaka?

Ze względu na to, że widziałem, w jaki sposób się zachowuje. Skoro wspierają nowy system Tuska, to poseł Bosak nie zasługuje na moje poparcie.

Pojawia się argument, że to Grzegorz Braun wyręczył Donalda Tuska, wygłaszając negatywną opinię na jej temat. Co pan na to?

W mojej ocenie to element dealu pomiędzy PO i Konfederacją. Proszę zauważyć, że Grzegorz Braun wychodząc na mównicę sejmową, zaatakował tylko PiS. Jednym słowem nie powiedział źle o ekipie Tuska. Pamiętamy jednak, że zawsze sytuował się jako człowiek mocno przeciwny również PO. Co teraz się zmieniło? Ciężko to uznać za przypadek.

Czytaj też:

Ozdoba: Mentzen pokazał, że popiera układ Donalda TuskaCzytaj też:

Spięcie między Gronkiewicz-Waltz a Jabłońskim. "Nieładnie tak kłamać"