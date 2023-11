Szymon Hołownia wygłosi orędzie. "Jeszcze w tym tygodniu"

– Wczoraj na posiedzeniu, mam nadzieję, że stała się rzecz bardzo dobra. Przywróciliśmy standardy demokratyczne, których ten Sejm od dawna nie oglądał. Każdy przedstawiciel klubu parlamentarnego ma zapewnione miejsce w prezydium Sejmu. To nie był standard w poprzednich latach, a teraz to będzie standard – powiedział we wtorek Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

Hołownia zapowiedział orędzie

– Jedna z kandydatek, pani Elżbieta Witek nie uzyskała akceptacji izby. Rozumiemy, że była taka decyzja posłów, którzy mieli okazje z panią poseł współpracować – powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia dodał jednocześnie, że "to nie zmienia zasady demokratycznej", a miejsce na wicemarszałka klubu PiS czeka. – Będę się cieszył, jeżeli prezydium będzie mogło pracować w pełnym składzie. Musimy jednak dać posłom kompetencje do wyboru, z kim chcą pracować – zaznaczył.

– Jeszcze w tym tygodniu wygłoszę orędzie, będzie ono skierowane nie tylko do widzów Telewizji Polskiej, ale też do innych Polek i Polaków, którzy wybrali ten Sejm – podkreślił nowy marszałek Sejmu.

Sejm odrzucił Witek

Przedstawiciele KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przed wyborem marszałka i wicemarszałków wyraźnie wskazywali, że ze względu na jej zachowanie i działania w poprzedniej kadencji Sejmu, kandydatura Elżbiety Witek jest nie do zaakceptowania. Identyczne stanowisko wyraziła Konfederacja.

Z szeregów KO i Polski 2050 płyną natomiast głosy, że wśród posłów PiS są tacy, którzy uzyskaliby poparcie większości na stanowisko wicemarszałka. W kontekście tym wymieniana jest Małgorzata Wasserman.

– Pani Wassermann nie jest obciążona możliwymi zarzutami prokuratorskimi, nie ma mowy o tym, żeby ponosiła odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, przez ostatnie lata też trzymała się na uboczu. Mogłaby być wicemarszałkiem – powiedziała w rozmowie z WP Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Szymon Hołownia wyjaśnił, że obecnie Sejm zajmować się będzie m.in. wyborem przedstawicieli w KRS. — Kontynuacja posiedzenia będzie w następny wtorek, mamy nadzieje ze uda się wybrać Trybunał Stanu, członka sejmowej komisji ds. pedofili, to jest hańba, że to nie zostało jeszcze zrobione — zaznaczył.

Hołownia marszałkiem

W poniedziałek Sejm wybrał na marszałka właśnie Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga). Wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił natomiast kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

