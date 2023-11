Hołownia: Standardy demokratycznej debaty zostały przekroczone

Obrady Sejmu zostaną wznowione we wtorek 21 listopada o godz. 12:00. Z harmonogramu opublikowanego na stronie izby wynika, że w planie jest seria głosowań, w tym m.in.: wybór składu komisji sejmowych, wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej, a także wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Hołownia: Przekroczone standardy

Na zakończenie obrad głos zabrał Szymon Hołownia, którego dzień wcześniej Sejm wybrał na marszałka Sejmu.

– Zanim zarządzę przerwę w posiedzeniu, mam do państwa uwagę, prośbę i komentarz do tego, co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że w mojej ocenie – ale myślę, że też wielu z nas – przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty – powiedział Hołownia, kierując wzrok w stronę ław klubu PiS.

– Chcę państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który państwo otrzymali od obywateli – kontynuował, również spoglądając w stronę ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

– Gorąco zachęcam państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki „puknij się w głowę”, które dziś słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem dla tych, którzy poszli do wyborów 15 października – dodał.

Wybór członków KRS

We wtorek wieczorem Sejm zdecydował w kwestii składu KRS. Zgodnie z decyzją posłów członkami KRS zostali: Tomasz Zimoch (Polska 2050-Trzecia Droga), Anna Maria Żukowska (Lewica) Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) i Robert Kropiwnicki (KO).

Żaden z kandydatów przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość nie został wybrany w głosowaniu. Przypomnijmy, że o miejsce w KRS ubiegali się: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk.

Z 25 miejsc w KRS sześć zarezerwowanych jest dla przedstawicieli parlamentu, w tym cztery dla posłów, a dwa dla senatorów.

Skład Prezydium

W poniedziałek wicemarszałkami izby zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił natomiast kandydaturę Elżbiety Witek (PiS). Wraz z Szymonem Hołownią utworzą oni Prezydium Sejmu.

Senat wybrał na marszałka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałkami Senatu zostali: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Rafał Grupiński (KO) i Michał Kamiński (Trzecia Droga). Kandydatura Marka Pęka (PiS) nie uzyskała wymaganej większości.

