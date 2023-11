Sondaż: Polacy wątpią we współpracę Dudy z Tuskiem

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków o to, jaka jest możliwość, że prezydent Andrzej Duda będzie współpracował z rządem kierowanym przez Donalda Tuska. Wyniki sondażu pokazują, że respondenci pesymistycznie oceniają możliwość współdziałania obu polityków. Być może na linii prezydent - premier będzie dochodziło do spięć.

61 proc. badanych uważa bowiem, że nie ma szans na dobrą współpracę między prezydentem a rządem KO - Trzecia Droga - Nowa Lewica. Przekonanych, że taka możliwość istnieje jest 39 proc. ankietowanych.

Profesor Kazimierz Kik wskazuje, że w niedalekiej przyszłości "prezydent będzie zabiegał o przychylność wielu środowisk, nie tylko wyborców PiS". Z tego powodu nie powinien blokować wszystkich decyzji nowego rządu.

W jednym ze swoich wystąpień Andrzej Duda zapowiedział, że będzie bronił wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę programów socjalnych. Z kolei podczas orędzia na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji powiedział, że nie będzie wahał się przy wetowaniu ustaw, które uzna za szkodliwe.

Kto stworzy rząd?

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. Prezydent podkreślił sukcesy rządów PiS od 2015 r. – zarówno, gdy premierem była Beata Szydło, jak i wtedy, gdy urząd sprawował Mateusz Morawiecki.

– Za wszystko dziękuję serdecznie. Pan premier dostał tekę do formowania nowego rządu i wierzę, że to mu się uda – powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu. Podkreślił, że Mateusz Morawiecki zapewniał go, że jest w stanie utworzyć koalicję rządzącą. – Wierzę, że jeszcze niejedno dobre przed nami – zaznaczył Andrzej Duda.

Przedstawiciele opozycji uważają, że Morawiecki dostał zadanie nie do wykonania i że w nowym parlamencie nikt nie podejmie się koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ich zdaniem prezydent od razu powinien desygnować Donalda Tuska, który jest kandydatem na premiera zgłoszonym przez ugrupowania opozycyjne - KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.

