KO nie zrealizuje ważnej obietnicy? Siemoniak: Poczekajmy na exposé Tuska

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. – Wierzę w to, ż pan premier, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej – powiedziała głowa państwa.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki przedstawi skład nowej Rady Ministrów między 12. a 14. dniem od czasu otrzymania misji stworzenia rządu.

Siemoniak: Morawiecki to firmuje

– To będzie po prostu groteska. Nie ma żądnych wątpliwości, kto ma w Sejmie większość. Pokazały to wybory marszałka i prezydium Sejmu, a także głosowania nad nowymi członkami KRS. Mamy więc do czynienia z ośmieszaniem państwa. (...) Myślę, że jest to ekipa, która nie potrafi rozstać się z władzą – skomentował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak w audycji Radia Zet.

– Jak normalni ludzie mogą się pisać na coś takiego jak udawanie, że jest się rządem? A Morawiecki to firmuje – stwierdził polityk PO.

"Poczekajmy na exposé Tuska"

Podczas jednego z wyborczych spotkań Donald Tuska złożył obietnicę wprowadzenia programu "kredyt 0 proc.". Ma być on przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia i chcą zakupić mieszkanie. W ramach programu kredytobiorca przez określony czas spłacałby co miesiąc jedynie kwotę zaciągniętego kapitału. Resztę płaciłoby państwo. Propozycja lidera Koalicji Obywatelskiej jest odpowiedzią na rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 proc.", który opiera się na podobnych zasadach. Jak dowiedział się portal Money.pl, zaproponowane przez Tuska rozwiązanie dot. preferencyjnego kredytu hipotecznego oraz system dopłat do wynajmu mieszkań najprawdopodobniej nie wejdą w życie.

– Poczekajmy na exposé premiera Donalda Tuska. Odniesie się do tego rodzaju rzeczy. Znam też te doniesienia medialne. My traktujemy wszystkie nasze zobowiązania bardzo poważnie, natomiast pierwszym momentem, w którym odniesiemy się do tego, będzie exposé premiera – oznajmił Tomasz Siemoniak w Radiu Zet.

