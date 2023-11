O czym Hołownia będzie rozmawiał z prezydentem? Znana część tematów

Szymon Hołownia deklarował we wtorek, że w najbliższych dniach liczy na spotkanie z prezydentem. W środę Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że do rozmowy dojdzie w piątek o godzinie 11.

Andrzej Duda i Szymon Hołownia spotkali się wcześniej w ramach prezydenckich konsultacji po wyborach parlamentarnych. Teraz liderowi Trzeciej Drogi zależy na tym, by porozmawiać ponownie, ale już w roli marszałka Sejmu.

Z zapowiedzi Hołowni wynika, że zamierza on poruszyć temat formowania się nowej koalicji rządzącej w składzie: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

Hennig-Kloska: Będziemy potrzebować prezydenta do współpracy

O więcej szczegółów została zapytana w Polsat News Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Jak oznajmiła, w trakcie spotkania Hołownia chce podnieść wątek "cementowania państwa". Polityk powiedziała, że po zmianie rządu w 2015 roku Andrzej Duda apelował o niepodejmowanie wiążących decyzji, z którymi będzie musiał borykać się nowy gabinet.

– Dzisiaj jednak widzimy, że te decyzje zapadają. To jest bardzo nieprzyzwoite i bardzo niebezpieczne – powiedziała Hennig-Kloska. – Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS – dodała.

Hołownia chce porozmawiać z prezydentem również współpracy przy reformie wymiaru sprawiedliwości. – Niewątpliwie będziemy potrzebować pana prezydenta do współpracy. Jeżeli ktoś może zbudować taki pomost między Andrzejem Dudą a nowym rządem, to na pewno jest to marszałek Hołownia – stwierdziła Hennig-Kloska.

Hołownia: Dziękuję panu prezydentowi

Na pierwszym posiedzeniu X kadencji Sejmu Hołownia został wybrany na stanowisko marszałka Izby. Jego kandydaturę zgłosiły wspólnie Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica. Lider Polski 2050 uzyskał w głosowaniu 265 głosów, a Elżbieta Witek 193. Oprócz KO, TD i Lewicy, Hołownię poparła również Konfederacja.

Po przekazaniu obowiązków Hołowni, nowy marszałek wygłosił przemówienie. Na początku polityk podziękował prezydentowi Dudzie za obecność, a następnie podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych. – Na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie - każdego dnia dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi – powiedział Hołownia.

