"Nawet go nie czytałem". Błędy w projekcie ustawy Konfederacji

Do Sejmu wpłynęły dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia.

Swoje projekty złożyła także Konfederacja. Mowa o zamianach w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. kwoty wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. złotych oraz zmianie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dot. dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

– Z mojego gabinetu zniknie zamrażarka. Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu, czyjąkolwiek maszynką do głosowania – zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Mentzen: Moi koalicjanci zrobili błąd

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen odniósł się do zamieszania z projektem w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. O propozycji zrobiło się głośno za sprawą błędów, na które zwrócili uwagę ekonomiści. W przypadku wejścia w życie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Konfederację kwota wolna musiałaby wynosić 500 tys. złotych. Natomiast zamiarem autorów projektu miało być podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. złotych.

W środę na stronie internetowej Sejmu pojawiła się już druga autopoprawka projektu.

– Niestety, moi koalicjanci zrobili błąd. Złożyli projekt z błędem, potem zrobili poprawkę, która znowu zdaje się miała błąd, potem chyba jeszcze drugą z błędem. I chyba teraz wreszcie do Sejmu trafi poprawiona wersja. Nie wyszło to najlepiej. Miało być dobrze, a wyszło zabawnie. Ja nie miałem z tym projektem nic wspólnego. Nawet go nie czytałem, nie podpisywałem, nie byłem na konferencji, nie widziałem go na oczy – skomentował poseł Konfederacji Sławomir Mentzen w nagraniu z serii "Mentzen grilluje", opublikowanym w serwisie YouTube. – Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej i kolejne nasze projekty będą lepsze – dodał polityk.

