Karpiński na wolności. Bochenek: Skandal na skalę europejską

Były minister i sekretarz Warszawy Włodzimierz Karpiński jest już na wolności. W czwartek przed godz. 16 wyszedł z aresztu w Mysłowicach. Stało się tak po decyzji prokuratury, która uchyliła areszt. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie stwierdzające objęcie przez Karpińskiego mandatu europosła (sam Karpiński zgodził się objąć mandat).

Oburzenia całą sprawą nie kryje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. "Uwolnienie z aresztu p. Karpińskiego, który ma poważne zarzuty korupcyjne i objęcie przez niego mandatu europosła to wydatny symbol nowej koalicji. To skandal na skalę europejską" – przekonuje polityk we wpisie na portalu X.

Bochenek ocenia, że "rękami Szymona Hołowni Tusk realizuje swoją politykę bezkarności wobec starych kumpli i odmrażania układu. I to jest ta nowa jakość w polityce Panie Marszałku?? Miało być inaczej, a wyszło jak zawsze. Jedno mówicie, a co innago robicie" – stwierdza rzecznik PiS.

"Afera śmieciowa"

Pod koniec lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sekretarza Warszawy. Były minister skarbu państwa jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano już m.in. byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Rafała Baniaka. Sprawa dotyczy działań korupcyjnych.

Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu w rządzie koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2013 – 2015. Do 2019 r. był posłem Platformy Obywatelskiej. W listopadzie ubiegłego roku został powołany na stanowisko prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 mln złotych łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Obciążają go zeznania trzech osób.

Prokuratura Krajowa złożyła do sądu wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego. W uzasadnieniu wskazano na "duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu".

