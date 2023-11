Karpiński zabrał głos po wyjściu z aresztu. "Wydam stosowne oświadczenie"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o podpisaniu postanowienia o obsadzeniu mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego. W związku z tym, prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec byłego ministra skarbu tymczasowe aresztowanie.

W czwartek Karpiński opuścił areszt śledczy w Mysłowicach. Polityk od dziewięciu miesięcy przebywał w zamknięciu.

Przebywanie w areszcie nie jest prawną przeszkodą do objęcia mandatu. Byłby nią tylko prawomocny wyrok sądu.

Karpiński na wolności

Włodzimierz Karpiński mógł wyjść na wolność dzięki temu, że europoseł Krzysztof Hetman z Trzeciej Drogi zdobył mandat posła. W Parlamencie Europejskim zastąpić go powinna Joanna Mucha, ale także została wybrana do Sejmu. Następny wynik w wyborach do europarlamentu w 2019 r. miał Riad Haidar, który zmarł w maju 2023 r. W tej sytuacji mandat w tym okręgu przechodzi na następnego kandydata, czyli właśnie Karpińskiego.

Karpiński był m.in. ministrem skarbu w rządzie Donalda Tuska. W latach 2019 – 2021 sprawował funkcję szefa warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, a od 2021 r. do lutego 2023 r. – sekretarza Warszawy.

W lutym tego roku Karpiński został zatrzymany przez CBA pod zarzutem korupcji.

"Wydam stosowne oświadczenie"

– Chciałem podziękować za cierpliwość (...) i oświadczyć, że, czując się skrzywdzony przez prokuraturę i sposób jej działania, który spowodował takie długotrwałe przebywanie w areszcie, wydam stosowne oświadczenie, jak ochłonę. Teraz pragnę jak najszybciej spotkać się z rodziną — mówił Włodzimierz Karpiński po wyjściu z aresztu.

Na konferencji prasowej pełnomocnik polityka Michał Królikowski przekazał, że Karpiński będzie "konsekwentnie i cierpliwie" współpracował z prokuraturą. – Immunitet pozwala mu współpracować z wolnej stopy, ale nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o konsekwencje w wykazywaniu prawdy o sytuacji, która wiąże się z postawieniem zarzutów – poinformował.

– Jest to człowiek, który najbardziej godnie zniósł osadzenie. Z dużą pokorą, ale jednocześnie niezłomnością, pokazując nam bardzo piękną postawę propaństwową – powiedział o Włodzimierzu Karpińskim mecenas Michał Królikowski.

