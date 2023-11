Kukiz: Hołownia to sprytny ruch Tuska. Jeszcze nie wie, co go czeka

– Pan marszałek nie wie, co go jeszcze czeka, jeśli był tak wstrząśnięty tym pierwszym dniem. To naprawdę był "lajcik", to co działo się w Sejmie – mówił Kukiz w Polsat News w czwartek wieczorem.

13 listopada rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie wybrali na marszałka Szymona Hołownię (Polska 2050, Trzecia Droga), natomiast wicemarszałkami zostali: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek (PiS).

Kukiz ocenił, że "to, z czym mieliśmy do czynieni w pierwszym dniu obrad, to jest preludium do tego, co prawdopodobnie nastąpi w kolejnych dniach". Dodał, że w przeszłości spotkał się z Hołownią, który miał go pytać m.in. o to, jak wygląda atmosfera w Sejmie.

– Powiedziałem, że nie jestem w stanie tego opisać. Podzielam zdania pana (Marcina) Mastalerka, że to jest sprytny ruch (Donalda) Tuska, żeby ten miły wizerunek Szymona Hołowni zniszczyć – powiedział.

Kukiz: Hołownia złamał regulamin Sejmu

Według Kukiza, w trakcie obrad Sejmu Hołownia złamał regulamin, gdy nie udzielił głosu ministrom Prawa i Sprawiedliwości. – Jeśli, któryś z ministrów miałby ochotę mówić do rana, to ma prawo mówić do rana. Marszałek nie ma możliwości, by mu tego zabronić. Inna sprawa, że te gierki mnie szczególnie nie bawią. Dlatego ciesze się, że jesteśmy w formule koła – zaznaczył.

Pytany o zwolnienie z aresztu Włodzimierza Karpińskiego, który ma objąć mandat posła do Parlament Europejskiego, Kukiz powiedział, że "Polscy europosłowie zostali pozbawieniu immunitetów za kliknięcie pod klipem, natomiast człowiek z poważnymi zarzutami jest zwolniony z aresztu, by realizować mandat chroniony immunitetem w PE".

Dalej mówił, że nie wierzy, by opozycja chciała spełnić swoje zapowiedzi o rozliczeniu polityków PiS. – Tu istnieje niepisana zasada: "my wam nic, wy nam nic". Prawdopodobnie ministrowie PiS mają haki na przyszłych ministrów. Jestem przekonany, że tak jest, tak funkcjonuje to państwo – powiedział.

Hołownia wygłosił pierwsze orędzie. "Chciałbym zapewnić wyborców PiS"